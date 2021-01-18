Ранее «Комсомольская правда» уже писала о том, что Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края предложил назначить членом крайизбиркома Дениса Кузьменко.В прошлую пятницу кандидат был официально назначен на данную должность. Соответствующий документ подписан.Так, теперь Избирательная комиссия полностью сформирована. В составе находится 14 членов с правом решающего голоса. Семеро из них назначены губернатором, семеро законодательной Думой Хабаровского края. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Хабаровского края.