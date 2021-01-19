Вчера вечером в городе Облучье жители почувствовали движение земли под ногами. По информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, Сахалинский филиал геофизической службы РАН подтвердил факт землетрясения.Специалисты сообщили, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 131 километра западнее города Биробиджана, на глубине 29 километров, амплитудой 3.0 балла.Специалисты ведут работу по обследованию территорий. На данный момент никаких разрушений и сбоев в работе объектов жизнеобеспечения не выявлено.Спасатели напоминают жителям о правилах поведения при землетрясениях - при ощущении колебания здания или падении предметов следует быстро покинуть помещение по лестнице. Нельзя стоять на улице рядом со зданиями, необходимо найти открытое пространство.Если жители остались в помещении, необходимо найти безопасное место, например, возле несущей стены или в дверном проеме, или под столом. Детей необходимо накрыть собой. Нельзя пользоваться открытым огнем - в здании может быть утечка газа.