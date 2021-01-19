В столице Еврейской автономии пройдет работа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2021 году в городе отремонтируют 16 объектов.- По 13 дорогам сейчас готовится конкурсная документация для объявления аукциона. По улицам Биршоссе 2 км, Биршоссе 5-8 км и улице Карла Маркса готовится проект, так как их будут ремонтировать новым методом - ресайклингом, - говорит Александр Головатый, мэр Биробиджана.Ежегодно из федерального бюджета город получает 150 миллионов рублей на этот проект. Однако чтобы сделать дороги в этом году, нужно больше 200 миллионов- недостающую сумму выделит правительство области.В Биробиджане есть проблемные улицы, например, Миллера и Текстильная, здесь сложности с отводом воды, класть асфальт там сейчас не будут из-за риска затопления. Когда будет проект, станет понятно, когда начинать ремонт. После замены теплотрассы отремонтируют и улицу Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Биробиджана.