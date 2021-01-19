По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, жителей краевой столицы тревожит обстановка на ручье Безымянном, так как затор может спровоцировать подтопление нескольких частных домов в округе. Комитет по управлению Краснофлотским районом уже организовал расчистку и проводит на местности необходимые работы. В устранении угрозы участвует техника МУП «Водоканала».Русло ручья перемерзает, наледь может дойти до частного сектора и стать препятствием для проезда машин.- Причина повышения уровня воды в русле - стоки и грунтовые воды. Обстановка под контролем. За ситуацией мы следим, перед праздниками уже привлекали тяжелую инженерную технику на участке чуть ниже по течению. В ближайшие два-четыре дня работы будут вестись на километровом отрезке, - отметил Михаил Ташматов, заместитель председателя комитета по ЖКХ.