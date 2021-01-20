Жителей Хабаровского края научат грамотно тратить деньги Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как правильно распоряжаться финансами, копить и откладывать, тратить деньги обдуманно - все это вопросы финансовой грамотности населения. В Хабаровском крае решено усилить и систематизировать работу по повышению уровня грамотности населения относительно финансов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Проект по повышению финансовой грамотности будет направлен прежде всего на людей с низким и средним уровнем доходов. А также на обучающихся в коррекционных образовательных организациях, сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, получателей социальных услуг.

- Мы планируем, что информацию по вопросам управления личными финансами в простом и понятном виде также получат дошколята, школьники и студенты, - сказали в министерстве финансов края.

Отдельное внимание будет уделено настоящим и будущим предпринимателям. Для них пройдет множество мероприятий по финансовым вопросам, в том числе по кредитованию и государственной поддержке.

Проект будет реализовываться до конца 2023 года. В первом квартале текущего года его представят на утверждение правительству.