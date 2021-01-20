В Хабаровском крае ужесточат ответственность за невыплату зарплаты

В Хабаровском крае ужесточат требования к работодателям в части трудовых отношений Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Ужесточить требования к работодателям в части своевременной выплаты заработной платы и сохранения здоровья на рабочем месте предлагает региональная прокуратура. Соответствующий законопроект внесен в Законодательную думу Хабаровского края.

Разработанный и предложенный прокуратурой законопроект направлен на повышение ответственности работодателей.

- В регионе выявляются случаи нарушения работодателями соблюдения сроков и полноты выплаты заработной платы, - сообщает Наталия Титова, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами края, органами местного самоуправления.

Наталия Титова отметила, что в крае общая задолженность по зарплате достигла 237 миллионов рублей на 46 предприятиях. Причем существует еще и скрытая задолженность. Предлагаемые изменения позволят контролирующим органам проводить полную проверку своевременности выплат.

О нарушениях будут извещать краевую государственную инспекцию труда, прокуратуру и другие органы.

Что касается сохранения здоровья на рабочем месте, то здесь прокуратура предлагает усилить контроль за соблюдением всех превентивных мероприятий.

- Эти изменения необходимы. Они должны положительно отразиться на состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав наших жителей, - подытожила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики.