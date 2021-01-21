С начала года в ЕАО трудоустроились больше ста человек Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации правительства ЕАО, с начала нового года в области было трудоустроено больше сотни человек. Татьяна Павленко, начальник управления трудовой занятости населения правительства ЕАО, сообщает, что с потенциальными работниками из-за пандемии работа ведется исключительно в удаленной форме. Связь происходит с помощью телефона или электронной почты. Однако такой формат и ограничения из-за коронавируса не мешают вести активную работу с безработным населением и работодателями.

- На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных граждан в ЕАО составляет 2336 человек. В июле их было более 4200, - отмечает спикер.

Напомним, размер пособия по безработице составляет 12130 рублей в первые три месяца, плюс районный коэффициент. В Еврейской автономии порядка девяти тысяч свободных вакансий, соответственно, работа есть, и кандидатам необходимо обращаться в службу занятости.