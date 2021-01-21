Рыбных браконьеров оштрафовали в Анюйском национальном парке Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Анюйском национальном парке сотрудники оперативной группы «Заповедного Приамурья» во время рейда выявили двух нарушителей природоохранной зоны.

По словам Алексея Путятина, начальника оперативной группы ФГБУ «Заповедное Приамурье», нарушители находились там незаконно. Очевидным было, что мужчины намеревались заняться подледной рыбалкой, так как они уже разместились на берегу, но не успели расчехлить снасти – зимние удочки.

Нарушителей обнаружили у реки Пихцы, которая впадает в озеро Гасси.

Нарушители понесут административное наказание за свои намерения, соответствующие протоколы составлены. Мужчинам светит штраф в размере трех тысяч рублей.

Находиться на особо охраняемой территории без соответствующего разрешения – запрещено. Для получения такого разрешения необходимо заранее обратиться в администрацию объекта.