В Хабаровском крае перевыполнили план по ремонту дорог на 33% Фото: Правительство Хабаровского края

По итогам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за прошлый год в крае был перевыполнен план на 33%. В норму привели 200 километров дорог вместо 150. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Самыми масштабными работами по ремонту названы реконструкции Краснореченской улицы и Шелеста в Хабаровске. Проезжая часть расширена, установлено новое освещение, обновлены тротуарные территории.

В Комсомольске-на-Амуре отремонтировано 20 объектов и 21 километр дорог. В Хабаровском муниципальной районе работы прошли на 30 дорогах протяженностью свыше 26 километров. Больше 105 километров региональных автотрасс также привели в нормативное состояние.

- В прошлом году план по национальному проекту был перевыполнен. Так как начался сезон работ раньше, чем обычно, а именно в феврале, то и сдача объектов осуществлялась раньше, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В ведомстве отмечают, что благодаря тому, что работы велись оперативно и качественно, федеральное правительство выделило краю дополнительные средства. За эти деньги отремонтировали участки, которые не входили в план на год.

Помимо основных трасс и дорог, в прошлом году были отремонтированы дороги, ведущие к школам и больницам. Отремонтировали и улицы, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны в краевой столице, в Городе юности и в Хабаровском районе.