В Хабаровске на улицах Белорусской и Вологодской отключили холодную воду

На улицах Белорусской и Вологодской отключили холодную воду Фото: Администрация Хабаровска

Как сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска, 21 января обнаружена течь из-под земли, из-за которой без холодной воды остались жилые дома и административные здания на улицах Белорусской и Вологодской.

Бригады МУП «Водоканала» установили причину порыва. Течь образовалась в трубе, которая проходит под гаражами, возможно, незаконно установленными. Специалисты «Водоканала» занимаются устранением аварии. Подача воды возобновится утром 22 января за счет переключения водопроводных линий. На месте организован подвоз питьевой воды.