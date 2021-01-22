Ореховую сопку в Хабаровске снова начнут отстраивать Фото: Администрация Хабаровска

Возрождение стройки в районе Ореховой сопки произойдет в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска. Этот район в Хабаровске очень перспективный для застройки. Там предполагается создать миллион квадратных метров жилой площади. На сегодняшний день несколько крупных застройщиков готовы начать возводить дома, однако всех их сдерживает только отсутствие инженерных коммуникаций.

Наконец, желанный контракт на проектирование тепломагистралей на Ореховой сопке заключен. В 2021 году, когда на улице будет плюсовая температура, подрядчики начнут строить водовод, канализацию и электросети. Цена контракта прокладки тепломагистралей - 74 миллиона рублей. Проект будет финансироваться из краевого бюджета, об этом распорядился Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Специалисты обследуют территорию, чтобы определить, какие участки могут стать проблемными. Проект должен быть готов к первому июля, а к середине года он должен будет уже пройти госэкспертизу.