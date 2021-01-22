Первая в новом году тройня родилась в Хабаровском перинатальном центре

Первая тройня родилась в Хабаровском перинатальном центре

Ко дню своего рождения краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» получило тройной сюрприз. Жительница края родила в центре тройню. Это первый такой случай с начала 2021 года.

Как рассказывают в «перинаталке», родители не ожидали, что за мальчиками-близнецами в утробе спрячется еще и девочка. К слову, в семье уже есть четырехлетний сын. В центре подметили, что такая многоплодная беременность возможна при генетической предрасположенности. Оказалось, что двойня в роду у счастливой матери была по линии бабушки.

Чаще всего тройня зачинается при применении медикаментов, стимулирующих овуляцию при ЭКО, самопроизвольно зачатие - очень редкое явление. На восемь тысяч рожениц - один случай. Так, в 2019 году в Хабаровском крае лишь единожды родилась тройня, а в 2020 тройню родили уже три женщины.

В этом году в Хабаровском крае ожидается еще «три по три». Счастливая мать сообщила, что вместе с ней на учете состояли трое женщин, беременных тройнями.