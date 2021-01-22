К середине марта 58-я школа в Хабаровске будет отремонтирована

К середине марта 58 школа в Хабаровске будет отремонтирована Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска, побывал в 58-й школе и проверил, как идут ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На данный момент в школе монтируют новый фасад, затем поменяют проводку, обновят потолки, выровняют стены и заменят отопление. Работы планируют закончить к середине марта, и на четвертую четверть школьники вернутся за парты.

Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования, рассказала, что школа была построена еще 70 лет назад. До ремонта в ней училось 460 детей. Сейчас их временно перевели в седьмую гимназию и другие ближайшие школы.

Ремонт идет в учреждении полным ходом.

- Обновим пищеблок. Он небольшой, много оборудования не нужно. В столовой поставим новые столы. Кабинеты сделаем более современными, - рассказала Татьяна Матвеенкова.

Планов еще достаточно много. Но подрядчики справляются оперативно. Вполне возможно, что объект сдадут раньше намеченного срока.