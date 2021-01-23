В Хабаровске бездомным помогает программа «НочлежХа»

На складе гуманитарной помощи раз в месяц каждый бездомный может получить хорошую одежду и обувь Фото: Правительство Хабаровского края

Активность организаций, работающих на оказание помощи бездомным, зимой возрастает. Ведь в это время года человек, оказавшийся на улице, наиболее уязвим: морозы и нехватка питания могут убить.

В Хабаровском крае помощь бездомным оказывают как государственные, так и негосударственные организации. Как отмечают в правительстве Хабаровского края, в 2020 году социальным обслуживанием были охвачены свыше двух тысяч человек. Действуют различные негосударственные программы. Например, НКО «Милосердие» несколько лет реализует программу «НочлежХа».

По адресу ул. Красноводская, 2, в Хабаровске есть склад гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут раз в месяц получить одежду и обувь. Кроме того, у «Милосердия» есть несколько переоборудованных вагонов, где можно переночевать в тепле. Естественно, бездомных кормят. Также им оказывают помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, помогают купить билеты до дома иногородним. При желании, каждый бездомный может вернуться к жизни в социуме.