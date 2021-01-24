Мечты юных жителей Хабаровского края продолжают сбываться Фото: Правительство Хабаровского края

Мы уже не раз рассказывали вам про замечательную акцию «Елка желаний», благодаря которой мечты многих детей уже осуществились и чудеса продолжают происходить до сих пор.

Старт этой акции дал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края в конце прошлого года. Благодаря этой акции 141 ребенок уже получил свой желанный подарок. Ребята, например, из многодетных семей, дети-сироты, или дети с ограниченными возможностями по здоровью, они просто пишут свое желание на сайте елкажеланий.рф, а сотрудники правительства и муниципалитетов их исполняют. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, в кабине машиниста на поезде прокатился мальчик Саша, он проехал по мосту через Амур. Девочка Вероника хотела узнать побольше про аэропорт, о том, как работает эта важная структура, причем, особенно девочку интересовал, конечно, досмотр пассажиров.

Еще одним счастливчиком стал юный спортсмен, воспитанник детского дома Слава Карабасшев. Мальчику подарили спортивную форму для занятий кикбоксингом. Кстати, в обновке Слава уже завоевал третье место в первенстве Хабаровского края по кикбоксингу.

А вот Андрей из Некрасовского детского дома получил свой заветный планшет, и мальчик теперь может вдоволь фотографировать и писать заметки о походах. Эта добрая акция продолжается в нашем регионе, ее главная цель - радовать детей и дарить им толику волшебства.