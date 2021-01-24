В Биробиджане сгорело 30 кур и гусей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

По информации пресс-службы главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Еврейской автономной области, в городе Биробиджане сгорела группа сараев хозяйственного назначения. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре, мужчина, хозяин построек, сообщил, что услышал собачий лай и посмотрев в окно увидел, что сарай горит.

Когда спасатели приехали на место происшествия, строение было уже полностью охвачено пламенем. Пожар спасатели потушили, пламя не пошло дальше и остальные хозяйственные постройки не сгорели. Сараи же выгорели частично. В одном из сараев был курятник, а нем обитало 25 куриц и пять гусей, все они сгорели вместе с сараем. В соседнем строении жили кролики, пятерых ушастых удалось спасти. Как загорелся сарай, выясняют специалисты, возможно, это был умышленный поджог или же аварийная работа электроприборов.