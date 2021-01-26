Первоклашек Хабаровского края отправят в школу к братьям и сестрам

Ранее «Комсомольская правда» уже писала о новом порядке записи детей в первый класс в Хабаровском крае.

Основные изменения коснулись сроков подачи документов. В 2021 году прием заявлений начнется с первого апреля и продолжится до 30 июня. Затем, за три дня ребенка зачислят в первый класс и издадут соответствующий распорядительный акт. Если родители хотят отдать ребенка в школу не по месту проживания, то заявление в учебное заведение можно будет подать с шестого июля. Если мест по итогу хватать не будет, то органы власти помогут подобрать другую школу для ребенка.

В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили об еще одном нововведении, касающемся записи в первый класс. В первую очередь детей будут зачислять в те же школы, где учатся их братья и сестры.

Напомним, для записи в первый класс нужно обратиться в школу по месту жительства.

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