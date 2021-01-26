Мечту ребенка осуществил мэр Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается добрый проект «Елка желаний». На этот раз мечту ребенка, написавшего на сайт проекта, осуществил городской глава. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Девочка получила от Сергея Кравчука желанный смартфон. Мэр побывал в гостях у Оли Рожковой и лично вручил ей подарок.

- Новогодние праздники позади, но чудеса продолжаются. Я рад, что, несмотря ни на что, наши дети верят в сказку, мечтают и загадывают желания. И особенно отрадно то, что многие из них мы можем исполнить, - говорит Сергей Кравчук.

Девочка рассказала мэру, что болеет и потому учится на дому. Ее любимый предмет - химия, Оля хочет стать врачом и лечить онкобольных.

Администрация города в рамках проекта исполнит желания 21 ребенка. Пока в перечне желаний телефоны, компьютеры, музыкальные инструменты, а также поездка в приморский океанариум. Исполнять мечты юных хабаровчан помогают сотрудники мэрии и коллективы.

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