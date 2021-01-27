Полиция задержала фартового хранителя наркотиков в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации пресс-службы управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, в Нанайском районе полиция задержала мужчину 46-ти лет, который изготавливал и хранил наркотические вещества.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции выяснили, что мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление, связанное с наркотиками.

Во время оперативных мероприятий полиция обыскивала территорию у дома подозреваемого и нашла там марихуану, упакованную в семь свертков. Вес вещества составил больше 800 граммов. Наркохранитель рассказал, что кусты конопли он обнаружил случайно, в лесу, еще осенью. Тогда -то он и решил изготовить наркотики для себя.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.

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