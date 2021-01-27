Пособия на детей от трех до семи лет поступят хабаровчанам в конце января

Пособия на детей от трех до семи лет в поступят хабаровчанам в конце января Фото: Правительство Хабаровского края

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в 2021 году сдвинулись сроки перечисления денежного пособия на детей от трех до семи лет на конец января. Это произошло из-за долгих новогодних каникул, однако переживать не стоит, до 30 января деньги поступят на счета.

- В соответствии с действующим законодательством выплата мер социальной поддержки осуществляется через финансово-кредитные организации и отделения почтовой связи. Так как социальные денежные переводы на банковские карты перечисляются в течение текущего календарного месяца, конкретные сроки поступлений не установлены. Таким образом, дата начисления пособия может быть отличной от даты предыдущих выплат, - рассказали в профильном ведомстве.

Как отмечают в соцзащите, выплаты за январь через почту уже прошли, здесь поступления пришли в срок. Кроме того, выплаты на детей до трехлетнего возраста уже поступили, а также пособие на второго ребенка, краевой материнский капитал, компенсации за коммуналку и связь, взносы на капитальный ремонт, проездные и прочие пособия.

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