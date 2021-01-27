Подготовка к переписи населения началась в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Хабаровском крае в этом году пройдет перепись населения, организовать и провести которую помогут студенты. Мы также сообщали, что перепись должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии сроки кампании пришлось сдвинуть и перенести основной этап на апрель 2021 года. Сейчас в краевой столице началась активная подготовка к мероприятиям. В комитет по управлению Краснофлотским районом уже завезли агитационные плакаты и методические обучающие материалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

С 15 марта в Хабаровске начнут работать контролеры, которые будут консультировать жителей столицы, подготовят стационарные участки и обучат переписчиков.

Работа предстоит масштабная - только в Краснофлотском районе города нужно переписать 86741 человека. Поэтому здесь будет работать порядка 26 участков в 11 зданиях - школах, социальных учреждениях. Переписывать население будут 210 человек. В качестве помощников на перепись приглашают людей, недавно вышедших на пенсию, и, конечно, студентов. Труд, который проделают переписчики, естественно, не бесплатный.

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