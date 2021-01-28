В Хабаровском районе осудили водителя, из-за которого погибло четыре человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском районе осужден водитель, по вине которого погибло четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Обвинительный приговор уже вынесен судом Хабаровского района. Мужчина виновен в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погибло четыре человека и здоровью еще одного причинен тяжкий вред.

По информации следствия, 17 августа 2020 года на комсомольской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель фургона превысил скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с микроавтобусом. Это столкновение послужило причиной смерти водителя микроавтобуса и трех пассажиров, четвертому пассажиру нанесен тяжкий вред здоровью.

Водитель фургона свою вину признал. Теперь ему светит три года тюремного заключения и лишение водительских прав на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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