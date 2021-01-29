В Хабаровске наркодилер легализовал свои доходы

В Хабаровске наркодиллер легализовал свои доходы Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в краевой столице в суд направлено уголовное дело на наркодилера. Сбытчик наркотиков буквально легализовал свой преступный доход.

Заместитель прокурора края утвердил обвинение в отношении местного жителя, который организовал в интернете продажу наркотиков в особо крупном размере, а деньги выводил через третьих лиц. Как предполагает следствие, вырученные от продажи наркотиков деньги мужчина переводил на счет приятельницы, которая затем их снимала и отдавала сбытчику. В общей сложности выведенная сумма составила порядка 160 тысяч рублей.

Дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд Хабаровска. Преступление в виде сбыта наркотиков в особо крупном размере регулируется частью пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, а легализация денежных средств от преступления статьей 174.1.

Теперь подсудимому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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