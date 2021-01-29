Бензин появился на заправках Хабаровского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе разрешается ситуация с дефицитом бензина на заправках.

Напомним, 27 января хабаровчане столкнулись с проблемой нехватки или полного отсутствия на заправках города бензина. Причиной дефицита стала модернизация нефтеперерабатывающего завода и перебои с поставками. На день 28 января обстановка стала разрешаться, первые партии бензина АИ-92 поступили в город и начали развозиться на заправки.

Как сообщил Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ, бензина должно хватить на двое суток, и поставки продолжаются.

-Также, к сожалению, продолжается излишний ажиотажный спрос. Просим жителей немного успокоиться и не брать бензин впрок. Бензовозы отправлены и в Комсомольск-на-Амуре. Что касается бензина АИ-95, то он тоже идет, но с ним ситуация чуть сложнее. Но проблема будет решена, так как уже в эти выходные НПЗ должен заработать, - сказал спикер.

Анатолий Литвинчук также отметил, что по информации от НПЗ, они готовы поторопиться и запустить завод к обеду субботы, 30 января, следовательно, в воскресенье начнется заполнение заправок топливом.

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