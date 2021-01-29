В Комсомольске-на-Амуре из-за пожара погиб мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным пресс-службы Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю, 28 января в городе Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в многоэтажном панельном доме. Когда на место происшествия приехали спасатели, в подъезде уже началось задымление. Выяснилось, что горела квартира на четвертом этаже.

Спасатели вскрыли дверь и проникли в квартиру, еще часть спасателей попала на объект через балкон. В квартире горели диван и домашние вещи на площади в два квадрата.

В квартире был обнаружен мужчина, спасатели его эвакуировали из опасной зоны и передали бригаде скорой помощи. К сожалению, пострадавший скончался по пути в лечебное учреждение.

Сейчас следственные органы выясняют причину пожара. Специалисты МЧС еще раз напоминают жителям региона о жизненно важной необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электропроводки и не курить в квартирах.

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