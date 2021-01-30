В старом доме замерзает 93-летняя пенсионерка в селе под Хабаровском

Зимой в квартире женщины столбик термометра едва показывает плюсовую температуру Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В селе Сергеевка 93-летняя женщина замерзает в очень старом доме. Из-за его технического состояния тепло из квартиры быстро выветривается. Топить печь пенсионерка из категории детей военного времени не может по состоянию здоровья.

Зимой в квартире женщины столбик термометра едва показывает плюсовую температуру. Это создает угрозу жизни и здоровью пенсионерки. 29 января к женщине наведались сотрудники прокуратуры, органов соцзащиты и чиновники. Инспекция постановила: женщину госпитализировать в Князе-Волконскую районную больницу.

- В настоящее время проверка продолжается, дается оценка достаточности и своевременности действий должностных лиц органов здравоохранения, социальной защиты населения и местного самоуправления по соблюдению социальных прав пенсионерки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.