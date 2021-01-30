«Мы едем домой уже большой семьей»: первую в этом году маму тройняшек выписали из роддома в Хабаровске

Частота троен составляет в среднем один случай на 8000 родов Фото: Правительство Хабаровского края

Первые в 2021 году тройняшки родились в Хабаровске 18 января. Редкую беременность вели специалисты Перенатального центра. Уникальность случая в том, что будущая мама забеременела естественным путем. Частота троен составляет в среднем один случай на 8000 родов.

Родителями тройни стали Илья и Светлана Жихаревы. Детей назвали Матвей, Тимофей, Дарья.

- Хочу сказать большое спасибо врачам, всему персоналу перинатального центра за профессионализм, внимание, заботу и уход. Сегодня мы едем домой нашей, теперь уже большой семьёй. Дети здоровы, это самое главное. Мы все очень рады. Я соскучилась очень по старшему сыну, он ждет братиков и сестренку, - сказала мама тройни Светлана Жихарева.

Как правило, многоплодная беременность при естественном зачатии возможна только при генетической предрасположенности. У женщины в роду двойня была у бабушки. Обычно, о тройне в таких случаях не говорят, но всегда есть исключение из правил.

- Многоплодная беременность - всегда риск. Нужно такие беременности вести крайне внимательно. Для Хабаровского края появление тройни не частое явление. Такое происходит 2-3 раза в год и обычно в нашем центре, где созданы условия для особенного родовспоможения, - рассказал Юрий Бердаков, главный врач перинатального центра.

Многоплодные беременности - это, скорее, исключение, чем норма. 99 процентов подобных случаев - это результат применения медикаментов, стимулирующих овуляцию при ЭКО.

- В Хабаровском крае маловероятно рождение более двух троен в год. Так, в 2019 году был единичный случай, а в 2020 году врачи Перинатального центра успешно приняли роды у троих таких женщин, - добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.