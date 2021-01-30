Невнимательный пенсионер разговаривал с продавцом, пока его обкрадывали в Комсомольске

По приметам полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Фото: Иван ВИСЛОВ

Игорь (имя изменено - прим. ред.) зашел в один из магазинов в Комсомольске и завел беседу с продавцом. Свой рюкзак 65-летний мужчина положил на прилавок и не обращал на него внимания. Когда комсомольчанин взял портфель, из него пропали деньги.

Момент кражи сняла камера видеонаблюдения. По приметам полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний мужчина с криминальным прошлым. Воришка заметил, что Игорь не бдит за рюкзаком, вытащи 18 тысяч рублей и был таков. Деньги он потратил на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.