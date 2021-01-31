Метать ручные гранаты потренируются военные под Хабаровском Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Праздники позади – самое время для военных закрепить, или получить новые навыки. Как сообщили в штабе Восточного военного округа сразу в трех регионах, в которых дислоцирована общевойсковая армия ВВО на следующей неделе стартуют занятия по метанию ручных гранат.

Учения пройдут в условиях приближенных к реальным, по крайней мере метательные снаряды точно будут боевыми. Такие условия необходимы для того, чтобы в условиях реального боя солдаты не растерялись и сумели грамотно применить вооружение.

- Боевые гранаты будут использованы двух видов – Ф-1 и РГД-5. Всего для выполнения упражнений планируется израсходовать несколько тысяч гранат, - сообщили в военном ведомстве.

Тем не менее сразу к взрывоопасным предметам бойцов не допустят. Для начала им придется сдать зачеты по технике безопасности и затвердить точный порядок выполнения упражнений. В этом случае вероятность чрезвычайных происшествий на полигонах будет сведена к минимуму.