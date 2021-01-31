Пожарные эвакуировали шесть человек из многоквартирного дома в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О том что в многоквартирном доме по улице Ворошилова пожар на центральный пульт охраны сообщили сами жильцы. Звонок поступил в половине четвертого утра. По их словам, горит в одном из подъездов, в котором очень много едкого дыма. На место происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС – 15 человек и 5 единиц техники.

- Прибывшие подразделения пожарной охраны на место обнаружили задымление в подъезде девятиэтажки, - сообщили в Главном управлении МЧС Росси по Хабаровскому краю. - Шесть жильцов, почувствовав запах дыма, смогли самостоятельно выйти из дома, ещё шесть человек пожарные вывели из опасной зоны с помощью индивидуальных спасательных устройств.

Пожарные провели разведку и нашли очаг горения в мусоропроводе – там горел мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Уже через 18 минут он был ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.

Сейчас инспекторы проводят расследование для того, чтобы выяснить от чего загорелся мусор. Одна из причин которую рассматривают специалисты – курение в подъезде, кто-то вполне мог выбросить непотушенную сигарету в мусоропровод.

Как отмечают в ведомстве подобные возгорания на территории Хабаровского края происходят почти каждый день. Небольшая площадь очага пожара не должна вводить в заблуждение, один из самых опасных компонентов любого горения – едкий дым и его при горении мусора выделяется в избытке.