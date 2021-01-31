Патент на изобретение получили ученики Инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре. Фото с сайта Инженерной школы

Изобретение молодых жителей Комсомольска-на-Амуре касается мониторинга показателей и управления вытяжными лабораторными шкафами, именно этим занимается созданная ими программа.

- Программный продукт был отмечен жюри конкурса робототехнических проектов Arduinator-2020, и теперь зарегистрирован федеральной службой по интеллектуальной собственности, - сообщил Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Над созданием компьютерной программы работали четыре ученика «инженерки». Это: Кирилл Волошин, Алефтина Самас, Надежда Пациора и Валерия Винокурова.

Теперь права на это изобретение принадлежат муниципальному общеобразовательному учреждению «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре, - отмечают в ведомстве.