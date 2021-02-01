В Хабаровском перинатальном центре за неделю родилось 70 малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересной информацией поделилось министерство здравоохранение Хабаровского края сегодня, 1 февраля - за последнюю неделю января, с 25 по 31 число, в перинатальном центре Хабаровска родилось 70 малышей. При чем 35 из них - мальчики и 35 - девочки, как выражаются сотрудники центра – у нас ничья!

Как сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края, среди родившихся малышей четверо появились на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению, в народе – через ЭКО. К слову, процедура и обследование перед ЭКО в «перинаталке» проводится за счет обычного полиса обязательного медицинского страхования. Однако это касается лишь тех пар, у которых для процедуры имеются показания, например, бесплодие.

Перинатальный центр порадовал жителей края интересной цифрой рождаемости всего за неделю, а 18 января в центре родилась первая тройня в этом году. В субботу малышей с их счастливой мамой выписали из роддома и проводили домой.

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