В Биробиджане сотрудники МЧС спасли запертого в квартире ребенка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане сотрудникам МЧС пришлось вскрывать входную дверь квартиры, чтобы спасти ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, в службу спасения позвонила обеспокоенная мать и попросила помочь ей попасть в свою квартиру, так как там находился несовершеннолетний. Женщина уточнила, что она выбежала «на минутку» в магазин, а ребенок остался дома, мать не стала закрывать на замок жилище, а когда вернулась - дверь была заперта. Женщина стучала, но ребенок не слышал и дверь не открыл.

Спасателям пришлось срезать дверной замок, чтобы попасть в квартиру, мать нашла ребенка в дальней комнате, он спал. Из-за работающего телевизора ребенок не слышал стука и криков. С ребенком все было в порядке, а вот с матерью спасатели провели назидательную беседу и объяснили, что так оставлять детей без присмотра, даже ненадолго, нельзя.

Спасатели ЕАО только за прошлый год на подобные вызовы выезжали больше 20 раз, причем детей оставляют не только дома, но и в автомобилях, запирают и уходят, а это, по словам спасателей, очень опасно.

Дома, запертый, ребенок может травмироваться, еще хуже - устроить пожар и погибнуть. Закрытый в машине ребенок может получить тепловой удар или переохладиться, поэтому спасатели еще раз призывают родителей быть внимательнее и благоразумнее.

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