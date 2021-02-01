Водителя, который насмерть сбил хабаровчанку, накажут Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Осенью прошлого года в краевой столице произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого умерла пожилая женщина, а ее супруг получил тяжелые травмы.

Следствие выяснило обстоятельства случившегося, оказалось, что молодой житель Хабаровска ехал на своей машине, превысил скорость и не остановился перед стоп-линией, выехал на пешеходный переход, хотя ему запрещал светофор, и наехал на супружескую пару. В результате женщина погибла из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. А ее супруг, тоже пожилой человек, остался жив, но получил многочисленные травмы.

Преступник же скрылся с места аварии, а машину бросил в ближайшем дворе, затем он сам пришел в полицию и во всем признался. На нарушителя было заведено уголовное дело и направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Его задержали до вынесения приговора судом. Об этом сообщила пресс-служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю.

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