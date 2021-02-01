Скользкие дороги посыпают в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске новая рабочая неделя началась со снегопада. С утра дороги города засыпало, а это значит, что работы службам по благоустройству города прибавилось. На борьбу с гололедицей утром первого февраля выехало 30 единиц спецтехники. Дорожное покрытие расчищают и посыпают реагентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства, отметил, что приоритетная задача служб - расчистка и посыпка путей движения общественного транспорта. Особое внимание специалисты уделяют подъемам и спускам на проезжей части.

- Пока снегопад не очень интенсивный, 30 единиц техники достаточно для посыпки дорог песчано-соляной смесью. В случае усиления осадков муниципальные предприятия готовы привлечь дополнительные машины на расчистку дорог, - сказал Роман Евстегнеев.

Активная расчистка ведется и на придомовых территориях. Весь день и пока не закончится снегопад сотрудники жилищных организаций будут расчищать тропинки, тротуары, лестницы, дворы.

Как полагается, дворники будут усиленно бороться со стихией в течение всего снегопада и закончат свою работу только после того, как расчистят полностью дворы и придомовые территории.

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