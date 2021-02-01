Новая пожарная часть появилась у совгаванских спасателей Фото: Правительство Хабаровского края

В городе Советская Гавань спасатели переехали в новое помещение. Часть соответствует необходимым нормам и требованиям по размещению, содержанию и обслуживанию техники. В депо также есть термокамера для тренировок в условиях, близких к пожару, рукавная база, мастерская поста технического обслуживания пожарных автомобилей с современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

До момента переезда в новое здание спасатели базировались в аварийном помещении, где нужен был капитальный ремонт. Теперь условия для работы у пожарных комфортные и современные.

- Подобных депо в Хабаровском крае пока еще нет. Здание полностью соответствует всем требованиям охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам. Здесь размещаются восемь единиц техники, а также весь личный состав части, который до этого базировался в нескольких разных помещениях, - заметил Александр Горохов, председатель краевого комитета по гражданской защите.

Новое здание, современно оборудованное, поможет спасателям быстрее и легче выполнять свой профессиональный долг.

В части также есть комнаты отдыха, спортзал, тренажерка, кухня и столовая, учебные классы, то есть все условия для службы спасателей созданы.

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