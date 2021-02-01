Изменились правила маркировки алкоголя в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В январе текущего года были отменены акцизные марки, которыми маркировали алкоголь. Теперь маркировка производится только федеральными марками. До конца марта таможня еще будет выдавать акцизные марки для маркировки ввозимого алкоголя, в том числе из государств ЕАЭС, но только если заявления были приняты до 31 декабря 2020 года.

- Изменения должны положительно отразиться на рынке алкогольной продукции, поскольку теперь остается только один вид маркировки, что сократит время получения марок и введения товара в оборот, - отметили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

Сотрудники ведомства сообщили, что проверять алкогольный напиток можно через приложение для телефона «АнтиконтрафактАлко». Приложение запрашивает информацию о товаре из ЕГАИС. Пользоваться им достаточно просто, нужно лишь отсканировать штрих-код. Кроме того, в приложении представлены магазины, которые имеют в наличии лицензию на реализацию алкогольной продукции.

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