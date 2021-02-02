Водителя, сбившего ребенка в Николаевске-на-Амуре, задержали Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В городе Николаевске-на-Амуре правоохранители задержали виновника дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 26 января. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в этот день на пешеходном переходе автомобилист сбил ребенка, девочку 11 лет.

Девочка получила травмы, которые рассматриваются как тяжкий вред здоровью. Водитель скрылся с места происшествия.

Городская прокуратура, просматривая интернет, обнаружила информацию о данном происшествии и сразу же направила сообщение об этом в Николаевский-на-Амуре межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Подозреваемого вычислили в течение одних суток, им оказался уже судимый ранее за подобное деяние молодой человек. Еще в 2018 году его лишили водительских прав на три года.

На мужчину завели уголовное дело, теперь виновнику грозит лишение свободы на срок до семи лет. Виновника аварии задержали и взяли под стражу.

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