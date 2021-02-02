Реализация программы «Доступная среда» продолжается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Порядка 90 миллионов рублей получит Хабаровский край на реализацию государственной программы «Доступная среда». Деньги будут потрачены на покупку реабилитационных средств, на создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Эта программа работает в регионе с 2013 года. За 2020 год в крае средствами реабилитации были обеспечены 2860 пожилых людей и инвалидов. Компенсацию выплатили 63 инвалидам-колясочникам за оборудование жилья под нужды. Кроме того, в спортивно-адаптивную школу приобрели спортинвентарь.

В 2021 году на реализацию программы увеличено финансирование до 89,5 миллиона рублей. Кроме организации безбарьерной среды, людей будут обеспечивать протезно-ортопедическими изделиями. Продолжится адаптация жилья для колясочников, кроме того, будут созданы условия для инклюзивного образования. Так, продолжится работа по оборудованию образовательных учреждений. К слову, в 2020 году были адаптированы учебные классы в промышленно-экономическом техникуме Хабаровска.

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