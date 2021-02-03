Новая площадка для массового спорта появится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Регионы Российской Федерации получат дополнительно почти два миллиарда рублей на развитие массового спорта. Решение о финансировании было принято на совещании, которое прошло в Москве под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

В Хабаровском крае дополнительные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», будут направлены на возведение открытого физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. В краевой столице уже есть две подобные площадки, они работают на территориях средних школ №№ 24 и 80.

В министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края сообщили, что по проекту комплекс предполагает монтаж спортивной площадки, которая будет размерами 60 на 30 метров, на ней будет положен искусственный газон для игры в футбол и будут оборудованы специальным покрытием четыре двухсотметровые беговые дорожки. Рядом с полем для игры в футбол устроят зону воркаута и установят тренажеры. Кроме того, по проекту будут сделаны две раздевалки и трибуна под навесом на сотню мест.

До первого мая 2021 года среди муниципалитетов пройдет конкурс, в результате которого определят место для строительства новой площадки. Начало и окончание работ запланировано на 2021 год.

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