Поезд с бензином из Росрезерва прибыл в Хабаровск

Очередь на заправку в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сложная ситуация с дефицитом бензина в Хабаровске не оставлена без внимания временно исполняющим обязанности губернатора края Михаилом Дегтяревым. В своем официальном аккаунте в социальных сетях врио сообщил, что правительство решает проблему совместно с руководством «ННК» и Министерством энергетики России. Разрешится проблема в ближайшее время.

- Сегодня в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку, - рассказал Михаил Дегтярев.

Напомним, несколько дней назад в Хабаровске, из-за закрытия на модернизацию нефтеперерабатывающего завода, на заправках города и края резко закончился бензин. На грани паники находились автолюбители региона, так как очереди на заправки растягивались на многие метры. Усугубилась ситуация сегодня, третьего февраля. В краевой столице и в некоторых районах края ударили морозы, заводить и прогревать автомобили приходилось в несколько раз чаще, соответственно, и бензина машинам потребовалось больше, заправки опустели, а очереди уже растягивались на километры.

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