Долг за «коммуналку» можно оплатить в рассрочку в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Из-за пандемии в стране вводили мораторий на пени и штрафы за задолженность по оплате коммунальных услуг для жителей. Сейчас эту меру упразднили, теперь жители страны будут оплачивать квитанции по-старому. Предугадывая ситуацию с накопившимися задолженностями по коммуналке, властями было решено разрешить населению оплачивать долги в рассрочку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В Хабаровском крае за 2020 год долг за коммуналку превысил 900 миллионов рублей. С первого января в регионе в случае неоплаты пеней и штрафов могут отключить воду и свет. Долги оплатить можно, распределив сумму на полгода или год. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию и заключить соглашение о рассрочке.

Кроме того, это соглашение позволит также оформить субсидию на оплату коммуналки, если расходы по этой статье превышают у семьи 22%. Вообще, должников лишают права субсидии, но если оформить рассрочку, то оно возвращается.

Злостным неплательщикам стоит учесть, что у них могут арестовать имущество или счета, а также запретить выезд за границу. Министерство ЖКХ края напоминает, что неоплата коммуналки влияет на работу ресурсоснабжающих организаций.

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