Доставка дареных троллейбусов обойдется Хабаровску дешевле на восемь миллионов Фото: Администрация Хабаровска

«Комсомолка» уже писала о том, что Москва подарила Хабаровску 20 троллейбусов. Вопрос стоял только в том, кто займется их транспортировкой в краевую столицу. В конце января состоялись электронные торги среди участников-претендентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стартовали торги с суммы 21,5 миллиона рублей. В ходе аукциона участники сбили цену до 13,5 миллиона.

- Мы не ожидали, что на аукционной электронной площадке будет так много желающих выиграть этот лот. Всего конкурировали 15 организаций, что, несомненно, отразилось на финальной цене, - прокомментировала Людмила Логачева, заместитель начальника отдела городского управления промышленности, транспорта, связи.

По итогам торгов победила компания из города Курска. Контракт с ней заключат в скором времени. В город троллейбусы должны прийти до 15 апреля.

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