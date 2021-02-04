Молодые семьи проголосуют, где в Хабаровском крае лучше приобрести жилье с поддержкой Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Правительством Хабаровского края принято решение провести опрос среди молодых семей региона, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, о том, где они планируют приобрести жилье с поддержкой. Опрос уже начался, он продлится до конца февраля текущего года. Оставить свой голос можно на сайте «Голос 27».Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

По результатам голосования распределят и краевые субсидии на поддержку молодых семей. Выбор стоит между Хабаровском, Комсомольском и Хабаровским районом, так как в этих местах активнее идет строительство.

Напомним, программа поддержки молодых семей подразумевает под собой выплату субсидии семьям, где супругам нет 35 лет, и они нуждаются в улучшении условий проживания. Семья может купить квартиру в строящемся доме, готовое жилье у застройщика или построить свой дом.

- В течение многих лет основное строительство жилья велось только в Хабаровске. Краевой минстрой в основном направлял социальную поддержку молодым семьям краевой столицы. В прошлом году Хабаровский район вышел с инициативой реализации краевой программы на своей территории, - говорит Ольга Чичаева, начальник отдела предоставления государственной поддержки гражданам министерства строительства края.

Чтобы принять участие в программе необходимо подать документы в первом квартале текущего года. Подробнее можно узнать на сайте минстроя края.

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