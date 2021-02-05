К своему профилю работы возвращаются больницы Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае продолжает стабилизироваться ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения, справились с вирусом при этом за прошлые сутки 268 человек. В общей сложности за время пандемии в регионе заболели ковидом 45580 человек, а справились с инфекцией 41232 человека. Смертность стоит на отметке в 258 человек за все время.

Правительством региона принято решение медицинские учреждения, которые были перепрофилированы под ковидные госпитали, вернуть к своей основной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, с четвертого февраля еще два медучреждения - одиннадцатая больница в Хабаровске и четвертая больница в Комсомольске-на-Амуре - возвращаются к своей профильной деятельности.

- Процент свободных коек в ковидных госпиталях мы удерживали в пределах 30-25%, как ранее было рекомендовано федеральным Минздравом, - говорит Юрий Бойченко, исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края. - При настоящих темпах снижения заболеваемости ведомство рекомендует всем субъектам процент свободных ковидных коек довести до 15-10% в целях высвобождения под плановую профильную работу.

За период с мая прошлого года в одиннадцатой городской больнице проведено обследование более чем 10 тысячам человек. Причем в стационаре обследовали 4487 пациентов. Сейчас на стационарном лечении находится 120 человек.

В Хабаровском крае сейчас развернуты 1504 ковидные койки. Всего лечится от инфекции 4090 человек, из них в стационаре 1237.

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