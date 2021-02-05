Аварийное жилье в Ванинском районе Хабаровского края расселят Фото: Правительство Хабаровского края

Жители аварийных домов поселка Токи получат новые квартиры ориентировочно в конце 2022 года. Михаил Дегтярев принял соответствующее решение во время рабочей поездки в Ванинский район. Три двухэтажных барака, признанные непригодными для жилья, расселят.

- Люди сталкиваются с дополнительными проблемами. Одна из прописанных здесь семей через суд потребовала выселить всех до того, как построят новые квартиры, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Но никто не хочет переезжать в общежитие - видят, что власти готовы обеспечить их постоянным комфортным жильем. Мы постараемся этот вопрос урегулировать.

На строительство новых домов требуется порядка 169,1 миллиона рублей, 118,8 миллиона - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а 50,3 миллиона рублей - краевые. Под стройку уже отведен участок. Стартует стройка во втором квартале текущего года.

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