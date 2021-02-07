Состязания по дрифту на льду прошли в Хабаровске

Боевое настроение и такой же раскрас - непременные условия участия. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В Хабаровске на льду Амурской протоки в районе туркомплекса «Заимка» прошел второй этап открытого зимнего Чемпионата по дрифтингу. Сорок с лишним экипажей продемонстрировали умение не быть «коровой на льду». Зрелищное мероприятие собрало сотни болельщиков.

Первый этап чемпионата прошел 9 января, в нем было заявлено 388 участников. Победители смогли перейти во второй этап, где катали парный дрифт. Третий, заключительный этап, запланирован на 26-27 февраля. О месте проведения будет объявлено позже.

Перед тем, как на лед вышли автомобили, поле осмотрели сотрудники ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю. Инспекторы проверили прочность льда, его толщину – в границах зоны соревнования она превысила один метр. Как отметили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, соревнования прошли без происшествий. Остались довольны все: и участники, и зрители, и спасатели.