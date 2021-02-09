Обстановка в Хабаровском крае на девятое февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В регионе на девятого февраля никаких опасных метеорологических явлений не прогнозируется. В Хабаровске днем осадков не будет, температура воздуха может опуститься до -12 градусов. Ветер дует с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду.

- На юге края также без снега, днем воздух прогреется максимум до -7 градусов. Ветер такой же, как в краевой столице - юго-западный, до 14 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на гидрометеоцентр.

В центре региона существенных осадков не ожидается. Днем температура может опуститься до -20 градусов. Ветер, как в краевой столице, а на побережье ожидаются сильные порывы - до 20 метров.

В Северных районах Хабаровского края ситуация динамичнее. В целом в районах ожидаются снегопад и метель. А в Аяно-Майском районе снег будет идти сильный. Днем температура до -16 градусов. Порывы на побережье до 20 метров в секунду.

Солнечная активность в крае достаточно низкая. Уровень радиации в пределах нормы, от 8 до 17 мкр/ч.

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