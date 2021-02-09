Хабаровский театр юного зрителя отремонтируют в этом году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в текущем году пройдет ремонт в зрительном зале ТЮЗа. В рамках национального проекта «Культура» театру выделят порядка 24 миллионов рублей. Модернизация начнется этим летом. Вновь примет гостей в уже новом зале театр осенью 2021 года.

- Хабаровский край попал в число 25 субъектов страны, которые получили средства на модернизацию учреждений культуры в рамках профильного нацпроекта, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В ТЮЗе этим летом обновят механизмы сцены и несущих конструкций для систем освещения, заменят планшет сцены с монтажом поворотного круга для перемещения декораций, напольное покрытие, зрительские кресла.

Световое оформление в театре тоже будет обновлено. На это правительство выделило семь миллионов рублей. в скором времени определится подрядчик для ремонта.

Марина Лоскутникова, заместитель министра культуры Хабаровского края, рассказала, что ремонт в театре уже проводился, но касался лишь крыши и системы водоотведения. Кроме того, замминистра сообщила, что следующим на очереди на модернизацию будет музыкальный театр. Заявка на него уже подана в минкультуры страны. Если заявка пройдет, то к 2023-2024 году музтеатр переживет обновление фасада и двух фойе.

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