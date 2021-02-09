Проблемой отстрела собак занялась прокуратура в Комсомольске-на-Амуре Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Комсомольске-на-Амуре в социальных сетях и в интернете участились упоминания о том, что в Городе юности происходит отстрел собак, причем паблики пишут, что отстрел этот незаконен и делается неизвестными лицами.

Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре отреагировала на подобную информацию и организовала проверку по этому делу.

- На контроле в прокуратуре города находятся результаты рассмотрения органами полиции обращения жителей города по данному вопросу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - При установлении причастности к отстрелу собак организацей будет дана оценка законности ее действий.

Если органы власти выяснят, что отстрел собак производится незаконно, то при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, законом Хабаровского края предусмотрен отлов животных без владельцев, транспортировка в пункты временного содержания. Отстрел бродячих собак запрещен.

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